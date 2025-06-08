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Kayseri 08 Haziran Pazar hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 08 Haziran Pazar hava durumu güneşli ve açık olacak.

Kayseri 08 Haziran Pazar hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genellikle güneşli ve sıcak geçmesi tahmin ediliyor. 11 Haziran Çarşamba günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı için özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Ayrıca, 11 Haziran'daki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli davranmak da önemlidir.

Kayseri'nin Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları 24.6°C civarındadır. Bu ayda genellikle 7 yağmurlu gün görülmektedir. Haziran ayı boyunca hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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