Kayseri 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Kayseri 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Kayseri'de 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 14°C seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı saatte 4-7 km olacak. Nem oranı gündüz %33-64, gece ise %22-28 arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 10 Ağustos Pazar günü de güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 11°C civarında olacak. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 32°C'ye yükselecek. 12 Ağustos Salı günü hava 32°C seviyelerinde seyredecek. 13 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. 14 Ağustos Perşembe günü ise 34°C olacak. 15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 36°C'ye çıkacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağış beklenmediği için, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri ve uygun kıyafetler giymeleri önerilir. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden hafif esmesi nedeniyle ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması faydalı olacaktır.

