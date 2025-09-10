Kayseri 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 25°C civarında, gece sıcaklığı ise 10°C seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden saatte 13 km hızla esecektir. Nem oranı gündüz %30, gece %57 civarında olacaktır.

11 Eylül Perşembe günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu görünüm sergileyecek. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 10°C civarında olacaktır. 12 Eylül Cuma günü bol güneş ışığı beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 12°C olacaktır. 13 Eylül Cumartesi günü de benzer hava durumu hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 10°C seviyelerinde seyredecektir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 24-27°C arasında değişecek, geceleri ise 10-12°C seviyelerinde kalacaktır. Gündüzleri hafif kıyafetlerle dışarıda vakit geçirmek rahat olacaktır. Akşamları serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Gündüzleri güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklık artacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamak gerekmektedir. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Ayrıca, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için uygun kıyafetler giymek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önerilir.

Akşam ve gece saatlerinde hava serinleyecektir. Hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst bulundurmak faydalı olacaktır. Bu şekilde ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.