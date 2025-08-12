HABER

Kayseri 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Kayseri 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Kayseri'de 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında, gece ise 12°C seviyelerinde bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 13 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 32°C, 14 Ağustos Perşembe günü 32°C ve 15 Ağustos Cuma günü 30°C civarında olacak. Bu günlerde de açık ve güneşli bir hava etkili olacak. Rüzgar yine kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de oldukça önemlidir. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih etmek, vücut ısısının dengede kalmasını sağlar. Dışarıda geçirilen süreyi sınırlamak ve serin ortamlarda vakit geçirmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler daha dikkatli olmalıdır. Bu grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebileceği unutulmamalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamak, sağlık açısından daha güvenlidir.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
