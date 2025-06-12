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Kayseri 12 Haziran Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Kayseri 12 Haziran Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve sıcak olacak. Sıcaklık, bol güneş ışığıyla birlikte 30°C'ye kadar yükselebilir. Bu sıcaklık, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Kayseri'nin tipik yaz havasını yansıtıyor.

13 Haziran Cuma günü hava koşullarının benzer şekilde çoğunlukla güneşli olması bekleniyor. Sıcaklık 30°C civarında kalacak. 14 Haziran Cumartesi günü ise bölgede sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. 15 Haziran Pazar günü hava daha serinleyerek 21°C'ye düşecek ve çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde, sıcak günlerde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek de gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu düzenli kontrol etmek akıllıca olacaktır. Gerektiğinde uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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