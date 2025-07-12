Kayseri 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 37°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise 20°C civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken seviyelerdedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 37°C, 14 Temmuz Pazartesi günü 34°C ve 15 Temmuz Salı günü 32°C civarında olması öngörülmektedir. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli olacak ve yağış beklenmemektedir.

Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak gerekmektedir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve şapkalar kullanmak önemlidir. Bol su tüketmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olmaları, serin ortamlarda kalmaları önerilmektedir.

Sıcak hava koşullarının süreceği günlerde, Kayseri'de yaşayanların ve ziyaretçilerin bu önlemleri dikkate alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.