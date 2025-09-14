Kayseri 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıkların 27°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 15 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların 28°C'ye çıkması, 16 Eylül Salı günü ise 29°C'ye yükselmesi bekleniyor. Hafta ortasında sıcaklıkların 26°C civarına düşmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir dönemdir.

Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu önlemler alınması gerekmektedir. Ayrıca, sıcak havalarda vücut sıvı dengesinin korunması için bol su tüketilmeli, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Özellikle 15 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların 30°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Serin ortamlarda bulunmak daha sağlıklı olacaktır.

