HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 14 Kasım 2025 tarihinde yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 6°C, gece ise 1°C civarında olacak. Ardından gelen günlerde hava bulutlu ve sıcaklıklar düşecek. 19 Kasım'da bol güneş ışığı ile birlikte gündüz sıcaklığı 14°C'ye ulaşacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak bu dönemde büyük önem taşıyor. Düşük sıcaklıklar ve yağışlar için kat kat giyinmek öneriliyor.

Kayseri 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kayseri'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu yağmurlu ve serin. Gündüz en yüksek sıcaklık 6°C. Gece en düşük sıcaklık 1°C civarında seyredecek. Nem oranı %94. Rüzgar hızı 1.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:18. Gün batımı saati ise 17:25.

15 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 3°C. Gece ise 2°C civarında seyredecek. 16 Kasım Pazar günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 8°C, gece -2°C olacak. 17 Kasım Pazartesi güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 12°C. Gece ise -1°C civarında olacak.

18 Kasım Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece 0°C olacak. 19 Kasım Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14°C. Gece yine 0°C civarında olacak. 20 Kasım Perşembe günü yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 4°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik görülecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceği unutulmamalıdır. Gün içinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar önerilir. Su geçirmeyen bir mont kullanmak da ıslanmaktan koruyacaktır. Hava koşullarına uygun plan yaparak hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevizlibağ'da korkunç olay! Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti: İşte o anlar...Cevizlibağ'da korkunç olay! Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti: İşte o anlar...
Anayasa Mahkemesi Başkanı kürsüde gözyaşlarını tutamadıAnayasa Mahkemesi Başkanı kürsüde gözyaşlarını tutamadı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.