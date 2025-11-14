Kayseri 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu yağmurlu ve serin. Gündüz en yüksek sıcaklık 6°C. Gece en düşük sıcaklık 1°C civarında seyredecek. Nem oranı %94. Rüzgar hızı 1.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:18. Gün batımı saati ise 17:25.

15 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 3°C. Gece ise 2°C civarında seyredecek. 16 Kasım Pazar günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 8°C, gece -2°C olacak. 17 Kasım Pazartesi güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 12°C. Gece ise -1°C civarında olacak.

18 Kasım Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece 0°C olacak. 19 Kasım Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14°C. Gece yine 0°C civarında olacak. 20 Kasım Perşembe günü yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 4°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik görülecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceği unutulmamalıdır. Gün içinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar önerilir. Su geçirmeyen bir mont kullanmak da ıslanmaktan koruyacaktır. Hava koşullarına uygun plan yaparak hazırlıklı olmak önemlidir.