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Kayseri 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 14 Mayıs Çarşamba hava durumu merak edildi. Kayseri'de hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak.

Kayseri 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 17°C civarında, gece ise 4°C civarında seyredecek. Bu, şehrin tipik Mayıs ayı iklimine uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece ise 3°C civarında olacak. 16 Mayıs Cuma günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C'ye kadar çıkabilir. 17 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C civarında olacak.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 15 Mayıs'taki sağanak yağışlar için yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklıkların artacağı 16 ve 17 Mayıs günlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Bu şekilde, hem yağışlı hem de sıcak günlerde daha konforlu bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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