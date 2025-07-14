Kayseri 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 14 Temmuz Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 37°C, en düşük sıcaklık ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 7.83 km hızında esecek. Nem oranı %12 civarında olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor.

15 Temmuz Salı günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 35°C ile 20°C arasında değişecek. Rüzgar doğu-kuzeydoğudan saatte yaklaşık 5.79 km hızında esecek. Nem oranı %16 civarında olacak. Yağış ihtimali %20 olarak tahmin ediliyor.

16 Temmuz Çarşamba günü de hava hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar 33°C ile 18°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 7.19 km hızında esecek. Nem oranı %32 civarında olacak. Yağış ihtimali %97 olarak tahmin ediliyor.

17 Temmuz Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 34°C ile 15°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 18 km hızında esecek. Nem oranı %15 civarında olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde yağış bekleniyor. Bu dönemde aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalısınız. Bu önlemler, sağlığınızı korur. Ayrıca olası kazaların önüne geçer.