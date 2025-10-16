HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 16 Ekim Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklıkları ise 3°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 20 Ekim Pazartesi günü yağışlar öngörülmekte. Dışarıda vakit geçirecekler, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olmalı. Şemsiye ya da su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. İşte detaylar...

Kayseri 16 Ekim Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

16 Ekim 2025 Perşembe günü Kayseri'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 18°C. Gece sıcaklıklar ise 3°C civarında olacak. Nem oranı %69. Rüzgar hızı 9.2 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:47. Gün batımı saati ise 17:58 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının aynı şekilde devam edeceği öngörülüyor. 17 Ekim Cuma, 18 Ekim Cumartesi ve 19 Ekim Pazar günleri gündüz sıcaklıkları 18-21°C aralığında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4-7°C arasında değişecek. Bu müddet zarfında hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

20 Ekim Pazartesi günü hava koşullarında değişiklik bekleniyor. Yer yer sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarına düşecek.

Bu dönemde hava koşullarının açık ve güneşli olması dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu yüzden, sabah erken saatlerde ve akşam dışarı çıkarken kat kat giymek önemlidir. Vücut ısısını korumak için bu öneriler fayda sağlar. Ayrıca, 20 Ekim Pazartesi günü beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak, ani hava değişimlerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!
ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.