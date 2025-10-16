Kayseri 16 Ekim Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

16 Ekim 2025 Perşembe günü Kayseri'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 18°C. Gece sıcaklıklar ise 3°C civarında olacak. Nem oranı %69. Rüzgar hızı 9.2 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:47. Gün batımı saati ise 17:58 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının aynı şekilde devam edeceği öngörülüyor. 17 Ekim Cuma, 18 Ekim Cumartesi ve 19 Ekim Pazar günleri gündüz sıcaklıkları 18-21°C aralığında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4-7°C arasında değişecek. Bu müddet zarfında hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

20 Ekim Pazartesi günü hava koşullarında değişiklik bekleniyor. Yer yer sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarına düşecek.

Bu dönemde hava koşullarının açık ve güneşli olması dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu yüzden, sabah erken saatlerde ve akşam dışarı çıkarken kat kat giymek önemlidir. Vücut ısısını korumak için bu öneriler fayda sağlar. Ayrıca, 20 Ekim Pazartesi günü beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak, ani hava değişimlerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.