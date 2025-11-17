HABER

Kayseri 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 17 Kasım'dan itibaren hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece ise 0°C olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde devam eden güneşli havalara rağmen soğuk ve kuru koşullar bekleniyor. Sürücüler, gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzul için dikkatli olmalı. Uygun giyim ve trafik önlemleri ile kar ve buz etkileri azaltılabilir. Hava koşullarını dikkate alarak dış mekan aktiviteleri planlamak önemlidir.

Cansu Akalp

Kayseri'de 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklığı 12°C civarında. Gece ise 0°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranının düşük olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 18 Kasım Salı günü hava da güneşli ve açık olacak. Sıcaklık gündüz 13°C, gece ise 0°C civarında olacak. 19 Kasım Çarşamba günü hava çok bulutlu. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece ise 2°C olarak tahmin ediliyor. 20 Kasım Perşembe günü yüksek bulutlar arasından güneş görülecek. Gündüz sıcaklığı 14°C'ye, gece ise 1°C'ye yükselecek.

Bu dönemde hava genellikle soğuk ve kuru olması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneşli havadan faydalanarak hafif kıyafetler seçilebilir. Rüzgarın hafif olması açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Sürücüler için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzul ve kar yağışı yolları kayganlaştırabilir. Hız limitlerine uymak önemlidir. Takip mesafesini artırmak ve kar lastiği kullanmak gibi önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik yoğunluğu ve yol durumunu kontrol etmek, olası aksaklıkların önüne geçebilir.

Beklentilere göre Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuk ve kuru olacak. Uygun giyim ve trafik önlemleri alarak olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirebilirsiniz.

