Kayseri 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 18 Ekim 2025 tarihinde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığın 21°C, akşam ise 11°C'ye düşmesi bekleniyor. Pazar günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Özellikle Pazartesi günü daha serin hava ve yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. Ani hava değişikliklerine karşı nasıl önlem almamız gerektiğine dikkat etmeliyiz. İşte detaylar...

Kayseri'de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 21°C civarında olacak. Akşam ise sıcaklık 11°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranı sabah %49, akşam %72 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:50. Gün batımı saati ise 17:55 olarak tahmin ediliyor.

Pazar günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Pazartesi günü daha serin bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12°C'ye düşecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 12°C civarında kalacak. Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 16°C civarında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri için hazırlıklı olmak faydalı. Ani hava değişikliklerine karşı tedbirli olmalıyız. Bulutlu ve yağışlı günlerde dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken yağış ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Uygun giysiler seçmek olası olumsuzlukların önüne geçebilir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Bunu unutmamak gerekir.

