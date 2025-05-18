Kayseri 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 7°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %38, akşam ise %50 civarında olacak.

19 Mayıs Pazartesi günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 6°C civarında seyredecek. 20 Mayıs Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 7°C olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü hava parçalı bulutlu, gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 8°C civarında olacak.

Hava koşullarında değişkenlik olabileceğini unutmamak önemlidir. 20 Mayıs Salı günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Gündüz sıcaklıklar 20°C'nin üzerinde olacak. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Gece saatlerinde sıcaklıklar 7°C civarına düşecek. Akşamları bir kazak veya ceket bulundurmanızda yarar var. Rüzgarın kuzeybatı yönünden esmesiyle, rüzgar geçirebilen kıyafetler giymek rahatlık sağlayacaktır. Nem oranının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurun. Nemli ortamlarda bulunmanız durumunda terlemeyi önleyici ürünler kullanabilirsiniz.