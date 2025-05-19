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Kayseri 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu güneşli ve ılıman olacak.

Kayseri 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 6°C seviyelerinde olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 10 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %44 ile %58 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman kalacak. 20 Mayıs Salı günü hava sıcaklığının 23°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 21 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 22°C seviyelerinde seyredecek. 22 Mayıs Perşembe günü ise hava sıcaklığının 27°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları da düşük seviyelerde kalacak.

Açık hava etkinlikleri planlamak ve doğa yürüyüşleri yapmak için bu güzel havaları en iyi şekilde değerlendirmek mümkün. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabileceğinden, yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarıyla sıcaklıklar artacağından, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Rüzgarın güney yönünden esmesi nedeniyle, açık alanlarda rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmek ve gerektiğinde şapka kullanmak rahatınızı artıracaktır.

Kayseri'de hava koşulları önümüzdeki günlerde oldukça elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki değişimleri göz önünde bulundurarak uygun hazırlık yapmanız, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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