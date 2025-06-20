Kayseri 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu açık olacak. Parlak güneş ışığı altında hava sıcaklığı en yüksek 28°C, en düşük 15°C olarak bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranı ise %27 civarında olacak.

Cumartesi günü hava sıcaklığının en yüksek 27°C, en düşük 11°C olması öngörülüyor. Pazar günü ise sıcaklık en yüksek 22°C, en düşük 8°C seviyelerinde seyredecek. Pazartesi günü hava sıcaklığının en yüksek 24°C, en düşük 9°C olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve daha serin bir hava koşulunun hakim olması bekleniyor. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgarın hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.