HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 20 Mayıs Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 20 Mayıs Salı hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak.

Kayseri 20 Mayıs Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında, gece ise 8°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine uygun. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün sunuyor.

21 Mayıs Çarşamba günü hava bol güneş ışığı ile devam edecek. Sıcaklıklar 22°C ile 7°C arasında değişecek. 22 Mayıs Perşembe günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 6°C arasında seyredecek. Bu günlerde de açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

23 Mayıs Cuma günü hava yer yer sağanak yağışlarla birlikte daha serin olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 8°C arasında değişecek. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli bir dönem sunuyor. 23 Mayıs'taki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Günlük hava durumu tahminleri genel bir rehber niteliğindedir. Anlık değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını kontrol etmeniz önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da korkunç ölüm! Feci şekilde can verdiTekirdağ'da korkunç ölüm! Feci şekilde can verdi
Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun, Düzce'nin tarihi ve doğasına hayran kaldı! "Biyolojik saat Düzce'de daha mutlu çalışıyor"Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun, Düzce'nin tarihi ve doğasına hayran kaldı! "Biyolojik saat Düzce'de daha mutlu çalışıyor"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

CHP ‘2 milyon kişi’ dedi! AK Parti’ye göre ise rakam çok farklı

CHP ‘2 milyon kişi’ dedi! AK Parti’ye göre ise rakam çok farklı

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek

Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek

Fenomen yarışmaya dahil oldu! Son haline yorum yağdı! 'Tanıyamadım'

Fenomen yarışmaya dahil oldu! Son haline yorum yağdı! 'Tanıyamadım'

İBB soruşturması Çeşme'ye uzandı! İşte gözaltına alınan isimler...

İBB soruşturması Çeşme'ye uzandı! İşte gözaltına alınan isimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.