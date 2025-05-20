Kayseri 20 Mayıs Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında, gece ise 8°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine uygun. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün sunuyor.

21 Mayıs Çarşamba günü hava bol güneş ışığı ile devam edecek. Sıcaklıklar 22°C ile 7°C arasında değişecek. 22 Mayıs Perşembe günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 6°C arasında seyredecek. Bu günlerde de açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

23 Mayıs Cuma günü hava yer yer sağanak yağışlarla birlikte daha serin olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 8°C arasında değişecek. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli bir dönem sunuyor. 23 Mayıs'taki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Günlük hava durumu tahminleri genel bir rehber niteliğindedir. Anlık değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını kontrol etmeniz önemlidir.