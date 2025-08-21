HABER

Kayseri 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 30°C olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Kayseri'de 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 27°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı ise 19°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar güneybatıdan saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah %55, gündüz %27, akşam %29 ve gece %58 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 32°C'ye çıkması öngörülüyor. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 34°C'ye ulaşması bekleniyor. 24 Ağustos Pazar günü de sıcaklıkların 34°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkat etmek gerekiyor. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması tavsiye ediliyor. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

