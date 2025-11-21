Kayseri 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

21 Kasım 2025 Cuma günü Kayseri'de hava durumu parçalı bulutlu olarak tahmin edilmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 12°C civarında olacaktır. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6°C'ye kadar düşecektir. Nem oranı %68 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 1.3 km/saat tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:27, gün batımı saati 17:20'dir.

Cumartesi, 22 Kasım 2025'te hava daha açık ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklığının 15°C olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacaktır. Pazar günü, 23 Kasım 2025, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 16°C, gece sıcaklığının ise 8°C civarında olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 15-16°C arasında, gece ise 6-8°C arasında değişecektir. Gündüzleri hafif bir mont veya ceket yeterli olacaktır. Akşam ve gece saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olduğundan uygun kıyafetler giyilmelidir.

Rüzgar hızı düşük olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Açık hava etkinliklerinden önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetleri hazırlamak da faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir hava durumu anlamına gelir. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Planlarını yaparken bu durumu dikkate almanız önemlidir.

Kayseri'de 21 Kasım 2025 Cuma günü hava parçalı bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklığı 12°C, akşam sıcaklığı ise 6°C civarında olacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri daha açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15-16°C, gece sıcaklıkları ise 6-8°C civarında olacak. Hava serin olacağından uygun kıyafet seçimi önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalıdır.