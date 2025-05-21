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Kayseri 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 21 Mayıs Çarşamba hava durumu açık ve güneşli olacak.

Kayseri 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Kayseri'nin Mayıs ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklıklarının 23°C civarında olması öngörülüyor. Aynı gün yağmurlu bir hava geçireceğiz. 23 ve 24 Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerinde ise hava sıcaklıklarının 22°C civarında olması ve yağmurlu günler yaşanması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak iyi olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Yoğun yağış günlerinde trafikte dikkatli olunması da önemlidir. Araçların bakımının düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Sıcaklığın 22°C civarında olması, hafif ve rahat kıyafetlerin tercih edilmesini gerektirir. Böylece konforlu ve sağlıklı günler geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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