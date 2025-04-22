HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 22 Nisan Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 21°C'ye kadar yükselecek. Bu durum, tarım ve inşaat sektörlerinde çalışanlar için dikkat edilmesi gereken bir hava koşuludur.

Kayseri 22 Nisan Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan Çarşamba günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi ve sıcaklıkların 21°C civarında olması bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için olumsuz etkiler yaratabilir.

24 Nisan Perşembe günü, hava daha güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C'ye kadar çıkacak. Bu gün, açık hava etkinlikleri için daha uygun bir hava koşulu sunuyor.

25 Nisan Cuma günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarında olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olunması gereken bir hava koşuludur.

Kayseri'nin Nisan ayı genel olarak ortalama 15°C sıcaklık ve 69 mm yağışla geçmektedir. Bu dönemde, hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak gerekir. Açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak ve hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de temel önlemler arasında yer alır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet
İmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadıİmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.