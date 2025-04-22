Kayseri 22 Nisan Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

23 Nisan Çarşamba günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi ve sıcaklıkların 21°C civarında olması bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için olumsuz etkiler yaratabilir.

24 Nisan Perşembe günü, hava daha güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C'ye kadar çıkacak. Bu gün, açık hava etkinlikleri için daha uygun bir hava koşulu sunuyor.

25 Nisan Cuma günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarında olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olunması gereken bir hava koşuludur.

Kayseri'nin Nisan ayı genel olarak ortalama 15°C sıcaklık ve 69 mm yağışla geçmektedir. Bu dönemde, hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak gerekir. Açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak ve hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de temel önlemler arasında yer alır.