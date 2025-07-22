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Kayseri 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Kayseri 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kayseri'de 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C civarında, gece sıcaklıkları ise 17°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. 24 Temmuz Perşembe'de gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında öngörülüyor. 25 Temmuz Cuma günü de gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 13°C olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle sıcak ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) mümkün olduğunca dışarıda bulunulmamalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanılmalı ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar takılmalıdır. Evde kalındığında, serin ortamlarda bulunmaya özen gösterilmeli ve hava akışının sağlanması için pencereler açılmalıdır.

Sıcak hava koşulları, orman yangınları riskini de artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri gibi yanıcı maddeler doğaya atılmamalıdır. Su kaynaklarının korunması için gereksiz su tüketiminden kaçınılmalı ve su tasarruflu kullanılmalıdır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde kişisel sağlık ve çevre güvenliği için gerekli önlemler alınmalı. Hava koşullarına uygun davranılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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