Kayseri 23 Eylül Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Kayseri'de 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklık, yazın son günlerini değerlendirenler için idealdir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16°C'ye kadar düşecek. Bu durum, serin bir hava beklentisini ortaya çıkarıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 28°C'ye yükselecek. 25 Eylül Perşembe günü ise 27°C civarında kalması tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru 26 Eylül Cuma günü sıcaklık 21°C'ye düşecek. Bu, havanın biraz daha serinleyeceğini gösteriyor.

Bu dönemde özellikle gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle hava sıcaklıkları yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneşten korunmalılar. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmeli. Akşam serinliğine karşılık yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmalısınız. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız önemli.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Hava şartlarına uygun giyinmek faydalıdır. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Kayseri
