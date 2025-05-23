Kayseri 23 Mayıs Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 28°C, düşük sıcaklık ise 12°C olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bu günde sıcaklık 28°C ile 12°C arasında değişecek. 25 Mayıs Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Yüksek sıcaklık 29°C, düşük sıcaklık ise 14°C olarak öngörülüyor.

Mayıs ayı boyunca Kayseri'de hava durumu genellikle değişkenlik göstermiştir. 9-16 Mayıs tarihleri arasında yağmurlu ve parçalı bulutlu günler yaşanmıştır. Bu dönemde sıcaklıklar 7°C ile 26°C arasında değişim göstermiştir. Özellikle 11-15 Mayıs tarihleri arasında şiddetli yağışlar nedeniyle sel riski bulunmuştur.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu daha stabil bir seyir izleyecek gibi görünmektedir. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak. Yağış ihtimali de düşük seviyede kalacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması tavsiye edilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.