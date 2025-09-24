HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kayseri'de 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 5°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 26°C olacak. 26 Eylül Cuma günü sıcaklık 25°C olarak tahmin ediliyor. Hafta sonu, 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 20°C'ye düşecek. 28 Eylül Pazar günü ise 25°C'ye yükselebilir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20-27°C arasında değişecek. Sıcaklıklar, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek de gereklidir.

Hafta sonu sıcaklıklar düştüğünde sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi artacak. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Hafta sonu yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüzleri açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem var. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi nedeniyle yanınıza bir ceket almanız iyi olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubuTBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Gazze" mektubu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.