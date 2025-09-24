Kayseri 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 5°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 26°C olacak. 26 Eylül Cuma günü sıcaklık 25°C olarak tahmin ediliyor. Hafta sonu, 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 20°C'ye düşecek. 28 Eylül Pazar günü ise 25°C'ye yükselebilir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20-27°C arasında değişecek. Sıcaklıklar, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek de gereklidir.

Hafta sonu sıcaklıklar düştüğünde sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi artacak. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Hafta sonu yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüzleri açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem var. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi nedeniyle yanınıza bir ceket almanız iyi olacaktır.