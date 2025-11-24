Kayseri 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

24 Kasım 2025 Pazartesi günü Kayseri'de hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 13°C civarında, gece ise 6°C seviyelerine inecek. Nem oranı %56, rüzgar hızı 13.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı ise 17:21 olarak hesaplandı.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Salı günü hava bulutlu geçecek. Çarşamba ve Perşembe günleri güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Cumartesi günü ise hava çok bulutlu, Pazar günü kısmen güneşli olacak.

Sıcaklıklar gündüzleri 11-13°C arasında ve geceleri 1-2°C arasında değişecek. Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği düşünülüyor. Zaman zaman yağışların görüleceği öngörülüyor. Bu durum, haftanın farklı günlerinde belirli değişiklikler yaşanabileceğini gösteriyor.