Kayseri 25 Kasım Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 25 Kasım 2025 tarihinde hava durumu yerel farklılıklar gösterecek. Yahyalı ilçesinde beklenen sıcaklık 16°C, en düşük ise 6°C olarak öngörülüyor. 26 Kasım’da bol güneş ışığıyla 13°C, 27 Kasım’da bulutlu bir hava, 12°C sıcaklık bekleniyor. 28 Kasım ve 29 Kasım güneşli, kısmen güneşli günler geçirecek; 30 Kasım’da ise yağmur geçişleri olabileceğinden şemsiye ve uygun kıyafet almak önem taşıyor.

Kayseri 25 Kasım Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kayseri'de 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu yerel farklılık gösterebilir. Yahyalı ilçesinde hava sıcaklığı 16°C olacak. En düşük sıcaklık ise 6°C olarak tahmin edilmektedir. Güneşli bir gün bekleniyor. Diğer bölgelerdeki hava koşulları farklılık gösterebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba günü bol güneş ışığı ve 13°C'lik sıcaklık beklentisi var. 27 Kasım Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 12°C civarında öngörülmektedir. 28 Kasım Cuma günü güneşli bir hava tahmin edilmektedir. Sıcaklık 11°C olacaktır. 29 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli hava ile 12°C'lik sıcaklık bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü ise yağmur geçişleri olacak. Sıcaklık 10°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da iyi bir fikir. Hafta ortasında yağışlı havaya hazırlıklı olmak da önemlidir. Şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar almak, olası yağmurlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almakta fayda vardır.

