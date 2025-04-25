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Kayseri 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 25 Nisan 2025 Cuma günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında seyredecek. Bu dönemde bölge genel olarak serin ve yağışlı bir hava koşuluyla karşılaşacak.

Kayseri 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 4°C civarında olacak. 27 Nisan Pazar günü ise hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C, gece sıcaklık 6°C seviyelerinde kalacak. 28 Nisan Pazartesi günü bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 4°C olacak. 29 Nisan Salı günü yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17°C, gece sıcaklık 6°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak gerek. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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