Kayseri 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 28°C, gece ise 11°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı sabah %43, gündüz %16, akşam %29 ve gece %53 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 27 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 28°C, 28 Ağustos Perşembe günü 28°C ve 29 Ağustos Cuma günü 31°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Rüzgar hızlarının gün içinde 10 km/saat ile 19 km/saat arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Nem oranı gün boyunca %38 ile %71 arasında değişebilir. Bu durum, hava koşullarının zaman zaman nemli olabileceğini gösteriyor. Nemli saatlerde daha sık su içmek ve gerektiğinde serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı, bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı, hassas grupların serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalı ve nemli saatlerde daha sık su içilmelidir.