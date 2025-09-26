HABER

Kayseri 26 Eylül Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 26 Eylül Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Kayseri 26 Eylül Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ile 21°C sıcaklıkta olacak. Gece sıcaklığı ise 6°C civarında seyredecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli kalacak. 27 Eylül Cumartesi günü 20°C gündüz sıcaklığı bekleniyor. Gece sıcaklığı 7°C olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. 28 Eylül Pazar günü 25°C'lik gündüz sıcaklığı öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 10°C seviyesine ulaşacak. Yer yer bulutlar ile karışık güneş ışığı görülecek. 29 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 24°C olacak. Gece sıcaklığı 11°C civarında seyredecek. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 30 Eylül Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 8°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Bu nedenle sabah ve akşam için kalın giysiler tercih edilebilir. Gerektiğinde bir ceket veya hırka alınabilir. Ayrıca 30 Eylül Salı günü hafif yağmur beklendiğinden yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarırken güneş ışınlarından korunmalısınız. Güneş kremi kullanmayı ve bol su içmeyi ihmal etmeyin.

