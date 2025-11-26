HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 26 Kasım 2025 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 9°C civarında olurken, gece ise -1°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, 27-30 Kasım tarihleri arasında değişken hava koşulları yaşanacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmeli. Ayrıca, 30 Kasım'daki yağışlar için dikkatli olmalı, su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler bulundurulmalıdır.

Kayseri 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 9°C civarındadır. Gece sıcaklık ise -1°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı ortalama 11 km/saat olacak. Nem oranı %71 seviyelerinde olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. 27 Kasım Perşembe günü hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 1.7°C ile 14.2°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 2.5°C ile 13.8°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 13.8°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 0°C ile 6°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının soğuk ve değişken olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. 30 Kasım Pazar günü beklenen yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Sürücüler için de öneriler var. 30 Kasım'daki yağışlı koşullarda araçların lastik ve fren sistemleri kontrol edilmelidir. Yolculuk sırasında dikkatli ve yavaş gidilmesi önemlidir. Yaşlılar ile çocuklar gibi hassas grupların soğuk havalarda daha dikkatli olmaları gerekir. Mümkünse dışarı çıkmamaları veya kısa süreli çıkışlar yapmaları önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdiChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdi
Dünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapisDünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapis

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.