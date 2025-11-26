Kayseri 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 9°C civarındadır. Gece sıcaklık ise -1°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı ortalama 11 km/saat olacak. Nem oranı %71 seviyelerinde olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. 27 Kasım Perşembe günü hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 1.7°C ile 14.2°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 2.5°C ile 13.8°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 13.8°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 0°C ile 6°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının soğuk ve değişken olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. 30 Kasım Pazar günü beklenen yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Sürücüler için de öneriler var. 30 Kasım'daki yağışlı koşullarda araçların lastik ve fren sistemleri kontrol edilmelidir. Yolculuk sırasında dikkatli ve yavaş gidilmesi önemlidir. Yaşlılar ile çocuklar gibi hassas grupların soğuk havalarda daha dikkatli olmaları gerekir. Mümkünse dışarı çıkmamaları veya kısa süreli çıkışlar yapmaları önerilir.