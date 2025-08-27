Kayseri 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve 28°C sıcaklıkla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı sabah %63, gündüz %28, akşam %34 ve gece %60 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 29°C, 29 Ağustos Cuma günü 32°C ve 30 Ağustos Cumartesi günü 34°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır. Rüzgar hızlarının gün içinde 10 km/saat ile 19 km/saat arasında değişmesi bekleniyor. Bu nedenle rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Nem oranı gün boyunca %38 ile %71 arasında değişebilir. Bu da hava koşullarının zaman zaman nemli olabileceğini gösteriyor. Nemli saatlerde daha sık su içmek ve gerektiğinde serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır.