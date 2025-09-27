HABER

Kayseri 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 20°C olacak. İşte detaylar...

27 Eylül 2025 Cumartesi günü Kayseri'de hava kısmen güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 8°C civarında olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

28 Eylül Pazar günü hava güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 26°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında gerçekleşecek. 29 Eylül Pazartesi günü hava kısmen güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C'ye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında kalacak.

30 Eylül Salı günü hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 8°C seviyesine düşecek. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşer. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalıdır. Gün içinde güneşli saatlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmak her zaman iyidir. Hava tahminlerini düzenli takip etmek de önem taşır. Bu şekilde dışarıda geçireceğiniz zaman keyifli olacaktır.

