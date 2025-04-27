Kayseri 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

28 Nisan Pazartesi günü bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık 2°C civarında olacak. 29 Nisan Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülmesi öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 6°C olarak tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Kayseri'nin Nisan ayı genelinde ortalama yüksek sıcaklıkları 15°C ile 19°C arasında değişiyor. Düşük sıcaklıklar 4°C ile 5°C arasında seyrediyor. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 0.9 mm ile 3.1 mm arasında değişiyor.

Böylesi değişken hava koşullarında, tarım sektöründe çalışanların ve açık hava etkinlikleri planlayanların hava tahminlerini düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.