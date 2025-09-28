HABER

Kayseri 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 28 Eylül 2025 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece ise 19°C olacak.

Kayseri 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar hafif esecek. Nem oranı mevsim normallerinde kalacak. Bu gün, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları aynı kalacak. 29 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 18°C civarında olacak. 30 Eylül Salı günü hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 14°C olarak tahmin ediliyor. 1 Ekim Çarşamba günü hava açık. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 12°C öngörülüyor. 2 Ekim Perşembe günü de benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde sıcaklıklar genellikle 25-29°C arasında değişecek.

Sıcak havalarda dışarıda bulunmaktan kaçının. Özellikle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken şapka takmayı unutmayın. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Evde serin kalmak için perdeleri kapalı tutmak faydalı olacaktır. Fan kullanmak iç mekan sıcaklığını kontrol etmeye yardımcı olur. Vücudun su dengesini korumak hayati öneme sahiptir. Gün boyunca düzenli olarak su içmeye özen gösterin. Alkollü içeceklerden kaçınmalısınız. Aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Rahatsızlık durumunda bir sağlık profesyoneline başvurun. Hava koşulları aniden değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlama yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun.

