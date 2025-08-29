HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 29 Ağustos Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Kayseri 29 Ağustos Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 17°C'ye düşecek. Rüzgar güney yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %39 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 33°C'ye yükselecek. 31 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 34°C'ye çıkacak. Eylül ayının ilk günü olan 1 Eylül Pazartesi günü de hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir.

Ayrıca rüzgarın güneyden esmesi ve nem oranının %39 olması, hava koşullarını daha bunaltıcı hale getirebilir. Açık hava etkinliklerini sabah saatlerine kaydırmak faydalı olacaktır. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 17 sonrası Apple’ın satıştan kaldıracağı 7 ürüniPhone 17 sonrası Apple’ın satıştan kaldıracağı 7 ürün
Bingöl’de 1 kilo esrar ele geçirildiBingöl’de 1 kilo esrar ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.