Kayseri 29 Ağustos Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 17°C'ye düşecek. Rüzgar güney yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %39 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 33°C'ye yükselecek. 31 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 34°C'ye çıkacak. Eylül ayının ilk günü olan 1 Eylül Pazartesi günü de hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir.

Ayrıca rüzgarın güneyden esmesi ve nem oranının %39 olması, hava koşullarını daha bunaltıcı hale getirebilir. Açık hava etkinliklerini sabah saatlerine kaydırmak faydalı olacaktır. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir.