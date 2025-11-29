Kayseri 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü Kayseri'de hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9°C civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 11 km/saat olacak. Nem oranı %72 seviyelerinde tahmin ediliyor. Bu koşullar, soğuk ve bulutlu bir hava beklentisini destekliyor.

30 Kasım Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Aralıklı güneşli hava da görülecek. Sıcaklıkların 11°C ile 1°C arasında değişmesi öngörülüyor. 1 Aralık Pazartesi günü hafif yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 9°C ile 0°C arasında seyredecek. 2 Aralık Salı günü de hafif yağmur sürecek. Sıcaklıkların 10°C ile -2°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen dış giyim ıslanmaktan kaçınmayı sağlar. Rüzgarlı günlerde baş ve boyun korumak için şapka ve atkı kullanmak faydalıdır. Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Güncel hava raporlarını takip etmek, planlamanızı kolaylaştıracaktır.