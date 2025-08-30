HABER

Kayseri 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Doğukan Akbayır

Kayseri'de 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 18°C'ye düşecek. Rüzgarın kuzey yönünden saatte 9 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %58, gündüz %34, akşam %39 ve gece %59 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklık 34°C, 1 Eylül Pazartesi günü ise 34°C civarında olacak. 2 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 32°C, 3 Eylül Çarşamba günü 31°C, 4 Eylül Perşembe günü 28°C ve 5 Eylül Cuma günü 27°C olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi ve nem oranının değişken olması, hava koşullarını daha bunaltıcı hale getirebilir. Açık hava etkinliklerini sabah saatlerine kaydırmak faydalı olacaktır. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilmektedir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
