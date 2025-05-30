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Kayseri 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Kayseri 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu aralıklı kısa süreli sağanak yağışlarla geçecek. En yüksek sıcaklığın 18°C, en düşük sıcaklığın ise 10°C civarında olması bekleniyor. Bu durum, çiftçiler ve açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Hafta sonu, 31 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 21°C civarında seyredecek. 1 ve 2 Haziran Pazar ve Pazartesi günleri sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 18-19°C arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmesi önemlidir. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak, etkinliklerin aksamaması için faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymeleri ve gerekli önlemleri almaları sağlık açısından da önem taşımaktadır.

Kayseri'nin iklimi, Mayıs ayında ortalama 14.3°C sıcaklık ve 87 mm yağışla karakterizedir. Bu dönemde sık sık yağışlar görülür. Sıcaklıklar 20°C civarında olur. Ancak ani hava değişiklikleri ve beklenmedik yağışlar, günlük planları etkileyebilir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların, hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları olası olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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