Kayseri 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19°C'ye düşecek. Rüzgar güney yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı sabah %39, gündüz %34, akşam %39 ve gece %59 seviyelerinde olacak.

Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 34°C, 2 Eylül Salı günü 32°C, 3 Eylül Çarşamba günü 31°C, 4 Eylül Perşembe günü 28°C ve 5 Eylül Cuma günü 27°C olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilmektedir. Rüzgarın güneyden esmesi ve nem oranının %39 olması hava koşullarını daha bunaltıcı hale getirebilir. Açık hava etkinliklerini sabah saatlerine kaydırmak faydalı olacaktır. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
