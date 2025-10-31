HABER

Kayseri 31 Ekim Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de, 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 2°C civarında olacak. Rüzgar hafif eserken, nem oranı %32'de kalacak. 1 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli, 2 Kasım Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Dış mekan etkinlikleri için elverişli koşullar sunan bu dönem, ılıman hava ile dikkat çekiyor. Uygun giysilerle keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Kayseri'de, 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C olarak bekleniyor. Gece ise en düşük sıcaklık 2°C civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak analiz edilmiştir. Nem oranı %32 seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:02, gün batımı saati 17:36 olarak belirlenmiştir.

1 Kasım Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 2°C arasında değişecek. 2 Kasım Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık aralığı yine 18°C ile 2°C olacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava daha bulutlu bir hal alacak. Sıcaklıklar 20°C ile 5°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle sabahları ve akşamları sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Dışarıda açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir zaman olacaktır. Rüzgarın hafif olması, dışarıda vakit geçirmek için elverişli bir koşul sunuyor. Nem oranının düşük olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genelde ılıman ve güneşli olacaktır. Sıcaklıkların sabah ve akşam saatlerinde düşeceğini unutmamalısınız. Uygun kıyafetler seçerek dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır.

