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Kayseri 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Kayseri 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 35°C civarında, gece ise 21°C civarında bekleniyor. Rüzgar hafif esse de, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 1 Ağustos Cuma günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 32°C, gece 20°C civarında olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 18°C olacak. 3 Ağustos Pazar günü bölgede bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece 19°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de dikkat edilmesi gereken konular arasında. Yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak şarttır. Su birikintilerinden uzak durmak, şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak da faydalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak gerekiyor. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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