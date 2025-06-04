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Kayseri 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 4 Haziran Çarşamba hava durumu parçalı bulutlu olacak.

Kayseri 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu şu şekilde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C, gece ise 11°C civarında. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha sıcak ve güneşli olması tahmin ediliyor.

5 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı yine 24°C, gece sıcaklığı 11°C olacak. Hava açık olacak. 6 Haziran Cuma günü aynı sıcaklıklar geçerli. Gündüz 24°C, gece 11°C ve hava parçalı bulutlu olacak. 7 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 24°C, geceyse 11°C olacak. Hava açık kalacak. 8 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı yine 24°C, gece 11°C olacak. Ancak bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde Kayseri'de ortalama gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 11°C civarında olacak. Yağmurlu gün sayısı 7 olarak tahmin ediliyor. Hava koşullarının daha sıcak ve güneşli olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş kremi ve uygun kıyafetler kullanmaları önemlidir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su tüketimini artırmak faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcaklarda dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılması sağlık açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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