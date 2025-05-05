Kayseri 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 19°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmasını gerektiriyor.

6 Mayıs Salı günü hava daha sakin geçecek. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C civarında olacak. Bu gün, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir fırsat sunuyor.

7 Mayıs Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C civarına yükselecek. Bu gün, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olabilir.

8 Mayıs Perşembe günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. Bu nedenle, dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini dikkate alarak, açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, sağlığınızı korumak açısından gereklidir.