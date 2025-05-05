HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 5 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Kayseri'de hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Kayseri 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 19°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmasını gerektiriyor.

6 Mayıs Salı günü hava daha sakin geçecek. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C civarında olacak. Bu gün, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir fırsat sunuyor.

7 Mayıs Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C civarına yükselecek. Bu gün, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olabilir.

8 Mayıs Perşembe günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. Bu nedenle, dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini dikkate alarak, açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, sağlığınızı korumak açısından gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir il bu operasyonu konuşuyor! Hem insan ticareti hem fuhuş... Çok sayıda gözaltı varBir il bu operasyonu konuşuyor! Hem insan ticareti hem fuhuş... Çok sayıda gözaltı var
2003'de açılan uygulama bugün kapatılıyor! 2003'de açılan uygulama bugün kapatılıyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

Nisan enflasyonu belli oldu!

Nisan enflasyonu belli oldu!

Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

Barış Boyun İtalyan mafyasına özendi! Sezar da kullanıyordu

Barış Boyun İtalyan mafyasına özendi! Sezar da kullanıyordu

Ordu'da sır ölüm: Önce araca sonra cansız bedenlerine ulaşıldı!

Ordu'da sır ölüm: Önce araca sonra cansız bedenlerine ulaşıldı!

'Patlamış mısır akciğeri' tehlikesi!

'Patlamış mısır akciğeri' tehlikesi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.