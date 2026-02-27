HABER

Kayseri'de 1291 adet sikke ele geçirildi

Kayseri'de jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen 1291 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 1291 adet sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Anadolu mirası’ operasyonları kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Melikgazi ilçesinde E.D. isimli şüpheli yakalandı.

1291 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada M.Ö. 300-30 yıllarına ait olduğu değerlendirilen Helenistik döneme ait 1291 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Kayseri
