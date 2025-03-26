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Kayseri'de 8 asırlık camide itikaf: Vatandaşlar Kadir Gecesini aradı! İtikaf nedir, nasıl yapılır?

26.03.2025 15:34
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Kayseri'de Ramazan ayının son 10 gününde, Kadir Gecesi'ni aramak amacıyla Hacı Kılıç Camii ve Medresesi'nde yoğun bir itikaf dönemi yaşanıyor. Kocasinan ilçesinde yer alan, yaklaşık 8 asırlık bu tarihi camide, vatandaşlar geceleri ibadetle geçirecek şekilde itikafa girerken, gündüzleri de oruçlarını tutuyor. Bu manevi atmosferde, Kayserili vatandaşlar, hem ruhaniyetlerini artırmayı hem de Ramazan'ın son günlerinin faziletinden faydalanmayı amaçlıyor. Peki itikaf nedir?

Kayseri'de 8 asırlık camide itikaf: Vatandaşlar Kadir Gecesini aradı! İtikaf nedir, nasıl yapılır?

Kayseri'de vatandaşlar, 8 asırlık Hacı Kılıç Camii ve Medresesi'nde itikafa girerek Ramazan'ın manevi atmosferine yoğun bir şekilde katılıyor.

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Kocasinan ilçesinde bulunan bu tarihi camide, vatandaşlar geceleri ibadetle meşgul olup gündüzleri de oruçlarını tutuyorlar.

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İTİKAF NEDİR, NASIL YAPILIR?

İtikafa giren kimse, camide yer-içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu kadar camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabii ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir.
Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması halinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulur.

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"RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜNDE GİRİLEN BİR SÜNNETTİR"

İtikafa giren Şükrü Kaya, "Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmeye karar verdik ve buraya geldik. İtikaf, Peygamber Efendimizin her Ramazan'ın son 10 gününde girdiği bir sünnettir. Biz de bu sünneti yaşamak için toplandık ve itikafa girdik. Burada 60 kişiyiz. Peygamber Efendimiz, 'Kadir Gecesini Ramazan'ın son 10 gününde tekli gecelerde arayın' diye buyurmuş. Biz de itikaf ile Kadir Gecesini arıyoruz" şeklinde konuştu.

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İtikafa giren Yunus Özdemir de, Hazreti Peygamber'in sünnetini yerine getirdikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, vatandaşları da itikafa davet etti.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kocasinan ibadet ramazan ayı Kadir Gecesi duaları cami
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