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  4. Kayseri'de akılalmaz olay! Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi baygın bulundu! Nedeni merak ediliyor...

Kayseri'de akılalmaz olay! Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi baygın bulundu! Nedeni merak ediliyor...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
12.03.2025 19:53
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Kayseri Kocasinan'da boş bir arazide uzun süre park halindeki aracın yanında hareketsiz yatan dört kişi bulundu. Baygın oldukları tespit edilen üç kişi ekiplerin müdahalesiyle kendine gelirken 1'inin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de akılalmaz olay! Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi baygın bulundu! Nedeni merak ediliyor...

Kayseri Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir araç fark etti.

Aracın yakınında hareketsiz halde 4 kişinin olduğunu gören polis, bölgeye sağlık ekibi yönlendirilmesini istedi. Olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelirken, Ahmet Ş'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

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UYUŞTURUCU İDDİASI...

Ahmet Ş'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. gözaltına alındı. (AA)

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Kayseri
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