Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay: 16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı!

Kayseri’de kızlar arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki D.A., bıçakla 17 yaşındaki S.Ç.’yi ağır yaraladı.

Akıllara durgunluk veren olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkında meydana geldi.

Genç kızlar D.A., ile S.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada D.A., bıçakla S.Ç.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, D.A. ise gözaltına alındı.

(DHA)