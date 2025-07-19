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Kayseri'de camide vahşet! Namaz kılarken defalarca bıçakladı, sinir krizi geçirdiler

Kayseri'de camide bir kişi, husumetli olduğu yaşlı adamın namaz kılarken boğazını kesti. Yaşlı adam maruz kaldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınırken yaşlı adamın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kayseri'de camide vahşet! Namaz kılarken defalarca bıçakladı, sinir krizi geçirdiler

Kayseri'nin Selçuklu Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii'de korkunç bir cinayet işlendi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Y.Ş., daha önce aralarında araç parkı nedeniyle tartışma yaşanan 63 yaşındaki adamın arkasından sessizce yaklaştı. Namaz kıldığı sırada yaşlı adamın boğazını bıçakla yaralayan saldırgan, cemaatin müdahalesine rağmen yaşlı adamı defalarca bıçakladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Saldırgan ilk darbelerin ardından cemaat tarafından uzaklaştırılmak istendi, ancak geri dönerek yerde kanlar içinde yatan yaşlı adamın yanına gelerek defalarca bıçaklamaya devam etti. Saldırgan güçlükle de olsa cemaatin çabasıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kayseri de camide vahşet! Namaz kılarken defalarca bıçakladı, sinir krizi geçirdiler 1

HAYATINI KAYBETTİ

Ekol TV'den Ramazan Eğri'nin haberine göre defalarca bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri de camide vahşet! Namaz kılarken defalarca bıçakladı, sinir krizi geçirdiler 2

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Cemaatin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırgan Y.Ş.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Acı haberi duyarak camiye gelen yaşlı adamın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri cami
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