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Kayseri'de çığ uyarısı

24.03.2025 16:41
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri'de önümüzdeki 5 gün çığ tehlikesi olduğu bildirildi.

Kayseri'de çığ uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Kayseri çevrelerinde yer yer yüksek kar örtüsü oluşmuştur. İl genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle ilimizin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Çığ
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